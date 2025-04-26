Fenerbahçe 3 puanı 3 golle aldı
Süper Lig'in 33'üncü haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'yı ilk yarısını 1-0 geride kapattığı maçta 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe, 1-0 geriye düştüğü Süper Lig 33. hafta maçında Gaziantep FK'yı deplasmanda 3-1 mağlup etti.
Fenerbahçe’ye galibiyeti getiren golleri 68’de penaltıdan Talisca, 69’da Dzeko ve 72’de Fred kaydetti.
Gaziantep FK’nin tek golü ise 13’te Maxim’den geldi.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 75’e yükseltti. Gaziantep FK ise 42 puanda kaldı.
Süper Lig’de gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek. Gaziantep FK ise Çaykur Rizespor’un konuğu olacak.