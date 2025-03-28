Fenerbahçe 3 puanı 4 golle aldı
Bodrum FK ile Fenerbahçe, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Fenerbahçe, Bodrumspor'u 4-2 mağlup etti.
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Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Bodrum FK’yı 4-2 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri 5. dakikada Skriniar, 32. dakikada Oğuz Aydın, 36. dakikada Szymanski ve 45. dakikada penaltıdan Talisca kaydetti. Bodrum FK’nın gollerini 31. dakikada penaltıdan Puscas ile 85. dakikada Fredy attı.
Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 65’e yükseltti. Bodrum FK ise 30 puanda kaldı.
Süper Lig’de gelecek hafta Fenerbahçe, sahasında Trabzonspor’u konuk edecek. Bodrum FK ise deplasmanda Alanyaspor’a konuk olacak.