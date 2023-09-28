Fenerbahçe: 4 - RAMS Başakşehir: 0

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Başakşehir’i 4-0’lık skorla mağlup etti.

Fenerbahçe, RAMS Başakşehir’i 4-0 mağlup ederek Süper Lig’de rakibine karşı en farklı skoru elde etti.

Trendyol Süper Lig’in 3. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir ile karşılaşırken, sahadan 4-0’lık sonuçla galip ayrıldı. Ligde üst üste 6. galibiyetine imza atan Fenerbahçe, rakibine karşı en farklı skoru elde etti. Sarı-lacivertliler, 2020-2021 sezonunda da Kadıköy’de turuncu-lacivertlileri 4-1 yenmeyi başarmıştı.

SON 4 MAÇI KAZANDI

Fenerbahçe, Başakşehir ile oynadığı son 4 resmi maçta da sahadan galibiyetle ayrıldı. 2022-2023 sezonunda ligde oynanan iki maçta rakibine üstünlük sağlayan Kanarya, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de turuncu-lacivertlileri yenerek kupayı kazanmıştı.

Başakşehir, Fenerbahçe'yi son olarak 5 Şubat 2022 tarihinde deplasmanda 1-0 mağlup etti.