Fenerbahçe, 5 golle play-off turunda

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda Feyenoord'u 5-2 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

  • 12.08.2025 22:11
Kaynak: İHA
FOTOĞRAF: İHA

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında Fenerbahçe, Hollanda temsilcisi Feyenoord'u konuk etti.

Rotterdam'da oynanan ilk maçta rakibine 2-1 mağlup olarak sahaya çıkan sarı-lacivertliler, taraftarı önünde 5 golle turladı.

Kanarya'ya galibiyeti getiren goller Archie Brown, Jhon Duran, Fred, Youssef En-Nesyri ve Anderson Talisca'dan geldi.

Jose Mourinho'nun öğrencileri play-off turunda Benfica - Nice eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Bu turda müsabakalar 19/20 Ağustos ve 26/27 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

BirGün'e Abone Ol