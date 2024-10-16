Fenerbahçe, 5. kez Şampiyonlar Kupası şampiyonu



Geçtiğimiz sezonun Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu Fenerbahçe Medicana ile 2024 AXA Sigorta Kupa Voley finalisti Eczacıbaşı Dynavit, 2024 Şampiyonlar Kupası mücadelesinde karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk seti dengeli geçerken, sarı-lacivertliler 25-23’lük skorla 1-0 öne geçti. Turuncu-beyazlılar ikinci sete etkili başlarken, sette skor üstünlüğünü korudu. Fenerbahçe’nin son bölümde başarılı hücumları olsa da Eczacıbaşı ikinci seti 25-22 galip tamamladı. Üçüncü sette özellikle Melissa Vargas’ın etkili smaçlarıyla sayılar bulan sarı-lacivertliler, seti de kazanarak maçta ikinci kez öne geçti. Karşılaşmanın dördüncü setinde parkeden galip ayrılan 25-21’lik skorla Fenerbahçe oldu ve setlerde durumu 3-1’e getirerek 2024 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası’nda şampiyonluğunu ilan etti.



Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Alkıncı, Mehmet Gül

Fenerbahçe: Eda Erdem Dündar, Aslı Kalaç, Ana Cristina de Souza, Bojana Drca, Melissa Vargas, Meliha Diken, Gizem Örge (L), (Arelya Karasoy, Elitsa Vasileva, Magdalena Stysiak)

Başantrenör: Marco Fenoglio

Eczacıbaşı: Tijana Boskovic, Sinead Jack-Kısal, Alexa Gray, Yaprak Erkek, Elif Şahin, Dana Rettke, Simge Aköz (L), (Hande Baladın, Tuna Aybüke Özel, Jovana Stevanovic, Beyza Arıcı)

Başantrenör: Ferhat Akbaş

Setler: 25-23, 22-25, 25-17, 25-18

Süre: 109 dakika (29, 27, 24, 29)