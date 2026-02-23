Fenerbahçe 90+10’da yıkıldı: Kadıköy’de büyük fırsat kaçtı

Süper Lig’in 23. haftasında Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Kadıköy’de karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada büyük avantaj yakalama şansını değerlendiremedi ve mücadele 1-1 sona erdi.

Karşılaşmanın son anları adeta nefes kesti. Fenerbahçe, 90+5. dakikada Marco Asensio’nun attığı golle öne geçti. Ancak sarı-lacivertlilerin sevinci uzun sürmedi. 90+10. dakikada Jim Allevinah’ın golüyle Kasımpaşa skoru eşitledi ve Kadıköy’de sessizlik oluştu.

Bu sonucun ardından ligde Galatasaray 55 puanla liderliğini sürdürürken, Fenerbahçe puanını 53’e yükseltti. Sarı-lacivertliler, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanına konuk olacak.

İLK YARIDA ÇİFTE ŞOK

Fenerbahçe’de ilk yarıda iki sakatlık yaşandı. Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde, sakatlanarak oyuna devam edemedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

14. dakika: Asensio’nun ara pasında soldan ceza sahasına giren Musaba’nın çaprazdan vuruşu üstten auta çıktı.

15. dakika: Kasımpaşa net fırsatı değerlendiremedi. Benedyczak’ın pasında savunma arkasına sarkan Diabate’nin vuruşunda kaleci Ederson gole izin vermedi.

20. dakika: Levent Mercan’ın ortasında Asensio’nun şutunu kaleci Sotiris Gianniotis çıkardı.

45+1. dakika: Asensio’nun çaprazdan şutunda Gianniotis bir kez daha gole izin vermedi.

45+3. dakika: Cenk Tosun’un pasıyla Diabate’nin uzaktan şutunu Ederson kontrol etti.

53. dakika: Talisca’nın serbest vuruşu az farkla dışarı gitti.

90+3. dakika: Ben Ouanes, ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyundan atıldı.

90+5. dakika: Asensio’nun şutu savunmaya çarparak ağlarla buluştu: 1-0

90+11. dakika: Allevinah sahneye çıktı ve skoru belirledi: 1-1.