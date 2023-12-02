Fenerbahçe, A Spor çalışanlarını tesislerine almayacağını duyurdu

Fenerbahçe, A Spor yorumcusu Ozan Zeybek’in sarı-lacivertli takımın futbolunu eleştirmek için canlı yayında balon patlatmasıyla ilgili açıklama yaparak, Zeybek’in A Spor ekranlarında özür dileyene kadar kurumun çalışanlarını tesislere almayacağını duyurdu.

Fenerbahçe, A Spor kanalıyla ilgili aldığı kararı kamuoyuyla paylaştı.

A Spor yorumcusu Ozan Zeybek, canlı yayında şişirdiği balonu “Fenerbahçe iyi oynuyor diye bir algı oluşturuldu, balon gibi şişirildi. Bakın bu balonun hayatı neye bağlı” sözleri eşliğinde patlatmıştı.

Fenerbahçe, Zeybek’e tepki göstererek A Spor ekranlarında özür dileyene kadar kurumun çalışanlarını tesislere almayacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında Zeybek’in “haddini aştığı” vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"A Spor adlı televizyon kanalında yorum kisvesi altında kendi kişisel reklamını yapmaya çalışan bir şahıs hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Ozan Zeybek isimli bu şahıs bugün ekrandan sergilediği tavırla haddini ve sınırını fazlasıyla aşmıştır.

Şahsi görüş çerçevesinde kesinlikle değerlendiremeyeceğimiz, tam olarak haddini aşan bu tavırdan hareketle; aynı ekranlardan özür açıklaması yapılmadıkça bugün itibarıyla ilgili kurumun herhangi bir görevlisini hiçbir tesisimize kabul etmeyeceğimizi kamuoyuna duyururuz."