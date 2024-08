Fenerbahçe açıkladı: Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile anlaştı

Fenerbahçe'nin yıldız bek ve kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer oldu.

Ferdi'nin ismi uzun süredir Brighton ile anılıyor ancak kulüplerin bonservis bedelinde anlaşamadığı belirtiliyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe, Ferdi'nin transferi resmileştirmek üzere İngiltere'ye gittiğini kaydetti:

"Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir."

Ferdi'nin, sağlık kontrolünün ardından 5+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Gazeteci Fabrizio Romano, Ferdi'nin bonservisi için Brighton'ın Fenerbahçe'ye 30 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

🚨🔵⚪️ Ferdi Kadioglu to Brighton, here we go! Deal in place for €30m package for Fenerbahçe.



Kadioglu wanted #BHAFC project and personal terms were agreed already two weeks ago on five year deal.



Medical/travel to be planned for Turkish LB with Colo Barco on loan to Sevilla. pic.twitter.com/kVdNwpm1FH