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Fenerbahçe açıkladı: Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile anlaştı

Fenerbahçe, yıldız oyuncusu Ferdi Kadıoğlu'nun Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transferi için İngiltere'ye gittiğini açıkladı.

Spor
  • 24.08.2024 11:07
  • Giriş: 24.08.2024 11:07
  • Güncelleme: 24.08.2024 11:14
Kaynak: AA
Fenerbahçe açıkladı: Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile anlaştı

Fenerbahçe'nin yıldız bek ve kanat oyuncusu Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer oldu.

Ferdi'nin ismi uzun süredir Brighton ile anılıyor ancak kulüplerin bonservis bedelinde anlaşamadığı belirtiliyordu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Fenerbahçe, Ferdi'nin transferi resmileştirmek üzere İngiltere'ye gittiğini kaydetti:

"Futbolcumuz Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig ekiplerinden Brighton ile transfer görüşmelerini ilerletmek ve sağlık kontrolünden geçmek üzere kulübümüz tarafından izinli bir şekilde İngiltere'ye gidecektir." 

Ferdi'nin, sağlık kontrolünün ardından 5+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Gazeteci Fabrizio Romano, Ferdi'nin bonservisi için Brighton'ın Fenerbahçe'ye 30 milyon euro ödeyeceğini yazdı.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kadıoğlu, 6 yıldır formasını giydiği sarı lacivertli takımda 203 maçta 18 gol 22 asist kaydetti.

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