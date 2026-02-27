Fenerbahçe Ada'da kazandı ama yetmedi: Kanarya Avrupa'ya veda etti

Nottingham Forest'ı deplasmanda 2-1 yenen Fenerbahçe, ilk maçtaki 3-0'lık mağlubiyetle Avrupa kupalarından elendi.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında İngiltere’nin Nottingham Forest ekibine konuk oldu. İstanbul’daki ilk maçta alınan 3-0’lık skorun ağırlığıyla sahaya çıkan sarı-lacivertliler, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmesine rağmen toplam skorda geride kalarak Avrupa kupalarına veda etti.

PENALTI UMUTLANDIRDI

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, Fenerbahçe ikinci yarıya hızlı bir başlangıç yaptı. 46. dakikada ceza sahası içinde yaşanan pozisyonda hakemin penaltı noktasını göstermesiyle sarı-lacivertliler önemli bir fırsat yakaladı. 48. dakikada kullanılan penaltı vuruşunun gole çevrilmesiyle Fenerbahçe skoru 2-0’a getirerek tur için umutlandı.

TUR İÇİN YETMEDİ

Maçın 68. dakikasında gelişen Nottingham Forest atağında Hudson-Odoi, ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşla topu ağlara göndererek farkı bire indirdi. Kalan dakikalarda kalesinde devleşen Tarık, rakip forvetlerin net pozisyonlarında gole izin vermeyerek farkın açılmasını engellese de Fenerbahçe’nin turu geçmek için ihtiyaç duyduğu goller gelmedi. Mücadele sarı-lacivertlilerin 2-1’lik galibiyetiyle sonuçlandı ancak bu skor Avrupa yolculuğuna devam etmek için yeterli olmadı.