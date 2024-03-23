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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 23.03.2024 15:24
  • Giriş: 23.03.2024 15:24
  • Güncelleme: 23.03.2024 15:24
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.

Pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi. 

Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.

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