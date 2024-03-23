Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: İHA
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli futbolculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı.
Pas çalışmasıyla devam eden idman, dayanıklılık koşularıyla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanla çalışmalarına devam edecek.