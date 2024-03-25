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Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 25.03.2024 15:29
  • Giriş: 25.03.2024 15:29
  • Güncelleme: 25.03.2024 15:30
Kaynak: İHA
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü. 

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Can Bartu Tesisleri’nde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla başladı.

Dar alanda yapılan çift kale maçlarla devam eden antrenman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. 

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek. 

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