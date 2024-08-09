Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı saat kaçta? Fenerbahçe maçı nerede? Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı hangi kanalda?

Topladığı 99 puanla 2023-2024 Trendyol Süper Lig’i ikinci sırada tamamlayan Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda ilk maçını kendi sahasında Adana Demirspor ile oynayacak. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşma, 10 Ağustos Cumartesi günü saat 21.45’te başlayacak.

FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe- Adana Demirspor karşılaşması Bein Sports televizyonunda yayınlanacak.

FENERBAHÇE-ADANA DEMİRSPOR MAÇININ HAKEMİ

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçının hakemi de belli oldu. Fenerbahçe-Adana Demirspor karşılaşmasını Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan’ın yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Abdullah Bora Özkara yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay oldu.

FENERBAHÇE HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

Fenerbahçe Trendyol Süper Lig’in ilk haftasında 10 Ağustos Cumartesi günü kendi sahasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesislerimizde yapılan çalışma; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

FENERBAHÇE'NİN SEZON ÖNCESİ FORM TABLOSU

Fenerbahçe Süper Lig'de yeni sezon öncesi 3'ü resmi, 5'i hazırlık olmak üzere 8 maç yaparken, bu maçların beşinde galip geldi. 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Fenerbahçe bu maçlarda toplam 19 gol atarken kalesinde 10 gol gördü.

Fenerbahçe'nin lig rekor tablosu