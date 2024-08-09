Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde yapılan çalışma; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışması ile devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktalandı.

Antrenman öncesi Alexander Djiku için sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi. Ganalı stoper Alexander Djiku, 30'uncu yaş gününü takımla birlikte kutladı. Tebrikleri kabul eden Djiku, jestten dolayı teknik heyet ve takım arkadaşlarına teşekkür etti.