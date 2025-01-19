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Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Spor
  • 19.01.2025 21:30
  • Giriş: 19.01.2025 21:30
  • Güncelleme: 19.01.2025 21:32
Kaynak: ANKA
Fenerbahçe, Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti
FOTOĞRAF: ANKA

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Süper Lig'in 20. hafta maçında Adana Demirspor sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı Halil Umut Meler yönetti.

İlk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında Adana Demirspor'da Yusuf Barası 56. dakikada kırmızı kart gördü.

Fenerbahçe 69. dakikada Yusuf en-Nesyri ile 1-0 öne geçti, Nesyri 71'de attığı golle skoru 2-0'a getirdi.

Rakibi karşısında Edin Dzeko'nun attığı golle Fenerbahçe 3-0'lık üstünlüğü yakaladı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında Cenk Tosun, Fenerbahçe'yi 4-0 öne geçiren golü kaydetti. Mücadele 4-0 Fenerbahçe üstünlüğü ile tamamlandı.

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