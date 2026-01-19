Fenerbahçe, Aile Bakanı Göktaş'ı ziyaret etti

Fenerbahçe Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Ömer Topbaş ile sarı-lacivertli futbol takımının sportif direktörü Devin Özek, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı ziyaret etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Ankara'daki bakanlık binasında gerçekleştirilen ziyarette, Devin Özek'in fikri öncülüğünde hayata geçirilen ve futbol A takımının tüm transferlerinde futbolcuların maaşlarının yüzde 1'inin dezavantajlı çocukların hayatına dokunmasını amaçlayan "Transferde Geleceğe Umut Kuralı" projesinin ele alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a üzerinde "Geleceğe Umut %1" yazılı Fenerbahçe forması takdim edildiği bildirildi.