Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe Alagöz Holding'in bayrağı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı

Ajans Haberleri
  • 25.04.2024 14:23
  • Giriş: 25.04.2024 14:23
  • Güncelleme: 25.04.2024 14:23
Kaynak: AA
Fenerbahçe Alagöz Holding'in bayrağı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı

Sezonu 4 kupayla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı'nın bayrağı İstanbul'daki Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne asıldı.

FIBA Süper Kupası, Kadınlar Türkiye Kupası, FIBA Avrupa Ligi ve ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde bu sezon şampiyonluk yaşayan Fenerbahçe Alagöz Holding'in bayrağı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde dalgalanıyor.

Ayrıca bayrağın köprüye asılma anı, sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından "Gururla" açıklamasıyla paylaşıldı.

BirGün'e Abone Ol