Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi ACS Sepsi SIC

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 13. hafta maçında yarın deplasmanda Romanya'nın ACS Sepsi SIC ekibiyle karşılaşacak.

Sfantu Gheorghe kentindeki Sepsi Arena'da oynanacak karşılaşma, TSİ 20.00'de başlayacak.

Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Fenerbahçe Alagöz Holding, 10 galibiyet ve 2 mağlubiyetle lider durumda bulunuyor.

ACS Sepsi SIC ise 2 galibiyet ve 10 yenilgiyle 8 takımın mücadele ettiği grupta 7. sırada yer alıyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe Alagöz Holding, 110-63'lük skorla kazanmıştı.