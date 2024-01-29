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Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi DVTK Hun-Therm

Ajans Haberleri
  • 29.01.2024 11:54
  • Giriş: 29.01.2024 11:54
  • Güncelleme: 29.01.2024 11:54
Kaynak: AA
Fenerbahçe Alagöz Holding'in rakibi DVTK Hun-Therm

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi A Grubu 14. ve son hafta maçında yarın Macaristan'ın DVTK Hun-Therm ekibini konuk edecek.

Metro Enerji Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe Alagöz Holding, 11 galibiyet ve 2 mağlubiyetle grupta lider durumda bulunuyor.

Konuk ekip ise 9 galibiyet ve 4 mağlubiyetle 2. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında gruptaki ilk karşılaşmayı sarı-lacivertliler, deplasmanda 81-64 kazanmıştı.

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