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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Emma Meesseman ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı pivot oyuncusu Emma Meesseman ile sözleşme uzattı.

Ajans Haberleri
  • 26.07.2023 17:40
  • Giriş: 26.07.2023 17:40
  • Güncelleme: 26.07.2023 17:40
Kaynak: AA
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Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Emma Meesseman ile sözleşme uzattı

Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Belçikalı pivot oyuncusu Emma Meesseman ile sözleşme uzattı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki oyuncuyla 1 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Emma Meesseman, geçen sezon Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 17,3 sayı, 6,8 ribaunt ve 4,1 asist ortalamaları yakalamıştı.

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