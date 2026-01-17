Fenerbahçe, Alanya deplasmanında
Süper Lig’de ikinci yarıya güçlü bir başlangıç hedefleyen Fenerbahçe, Alanyaspor deplasmanına 4 eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Musaba başta olmak üzere 3 isim ise sarı kart sınırında.
Fenerbahçe, Süper Lig'in 18. haftasında yarın deplasmana Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.
Süper Lig'de ilk devreyi namağlup bitiren Fenerbahçe, devre arasında yarı finalde Samsunspor'u, finalde de Galatasaray'ı mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi olmuştu.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde önemli bir yükseliş yaşayan sarı-lacivertliler, ikinci yarıya 39 puanla 2. sırada başlıyor.
DÖRT FUTBOLCU YOK
Fenerbahçe, zorlu deplasmanda 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Levent Mercan ve Archie Brown'un yanı sıra bireysel çalışan Edson Alvarez karşılaşmada forma giyemeyecek.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımında bulunan Yusuf En-Nesyri'de zorlu müsabakada takımını yalnız bırakacak. Fenerbahçe'de 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde yeni transfer Anthony Musaba, kart görmesi durumunda cezalı duruma düşecek.
Öte yandan sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacak Archie Brown ve Edson Alvarez de sınırda yer alıyor.