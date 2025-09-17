Fenerbahçe, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı

(İSTANBUL)-Fenerbahçe, Süper Lig’in ertelenen 1. hafta maçında konuk ettiği Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.

Trendyol Süper Lig’in 1. haftasında ertelenen Fenerbahçe- Corendon Alanyaspor maçı Chobani Stadyumu’nda saat 20.00’de oynandı. Hakem Cihan Aydın’ın yönettiği maçta Fenerbahçe ila Alanyaspor 2-2 berabere kaldı.

Konuk takım Alanyaspor İbrahim Kaya’nın 18. dakikada attığı golle Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçti. Fenerbahçe 72. dakikada Nelson Semedo ve 76. dakikada Yusuf En Nesiri’nin golüyle skoru 2-1 yaptı. Alanyaspor 90artı3. dakikada Yusuf Özdemir’in attığı golle skora denge getirdi ve durumu 2-2 yaptı. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Fenerbahçe sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.