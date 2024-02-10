Fenerbahçe, Alanyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Daha sonra iki gruba ayrılan sarı-lacivertliler, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalanan antrenmanın ardından Fenerbahçeli futbolcular kampa girdi.