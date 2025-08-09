Fenerbahçe - Alanyaspor maçı neden yok? Fenerbahçe - Alanyaspor maçı ne zaman oynanacak?

Trendyol Süper Lig'de sezon dün oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maçıyla başladı. Peki Fenerbahçe maçı neden ertelendi? Fenerbahçe lig maçı maçı ne zaman? Detaylar şöyle:

FENERBAHÇE MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ikinci maçında salı günü Feyenoord ile karşılaşacak. Hollanda'da oynanan ilk maçta son dakika golü ile maçtan 2-1 yenik ayrılan Fenerbahçe, Kadıköy'de tur için sahada olacak. Türkiye Futbol Federasyonu bu nedenle 9 Ağustos Salı günü (bugün) oynanacak olan Alanyaspor - Fenerbahçe maçını ileri bir tarihe erteledi.

FENERBAHÇE - FEYENOORD MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Feyenoord UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme rövanş maçı 12 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe şampiyonlar ligi maçının S Sport 1'den canlı ve şifreli olarak yayınlanması bekleniyor.