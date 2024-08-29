Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır

Ajans Haberleri
  • 29.08.2024 15:31
  • Giriş: 29.08.2024 15:31
  • Güncelleme: 29.08.2024 15:31
Kaynak: DHA
Fenerbahçe, Alanyaspor maçına hazır

Süper Lig’de 4’üncü haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 21.00’de sahasında Alanyaspor’u konuk edecek Fenerbahçe, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Sarı-lacivertliler, yarın akşam saat 21.00’de Alanyaspor’u konuk edecek.

BirGün'e Abone Ol