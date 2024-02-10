Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında 11 Şubat Pazar günü Corendon Alanyaspor ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı.

Antrenman iki grup halinde gerçekleştirilen pas çalışmalarıyla devam etti. Sarı-lacivertli oyuncular idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı.

İdmanda, Fenerbahçe'ye dönen Serdar Dursun da yer aldı.

Fenerbahçe hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.