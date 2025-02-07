Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında 9 Şubat Pazar günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen antrenman salonda core çalışmasıyla başladı.

Sarı-lacivertli oyuncular, sahada ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından iki gruba ayrılarak pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla sona erdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.