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Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Ajans Haberleri
  • 23.09.2023 17:39
  • Giriş: 23.09.2023 17:39
  • Güncelleme: 23.09.2023 17:40
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.

5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı Antalya kentine gidecek.

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