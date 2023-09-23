Fenerbahçe, Alanyaspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Fenerbahçe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kaynak: AA
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı.
5'e 2 top kapma ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla maçın oynanacağı Antalya kentine gidecek.