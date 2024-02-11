Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR hakemi Erkan Engin

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında bugün oynanacak Fenerbahçe-Alanyaspor maçının Video Yardımcı Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig’in 25. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 19.00’da Alanyaspor’u konuk edecek.

Mücadelede Çağdaş Altay düdük çalacak. Altay’ın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Emin Tuğral yapacak. Maçın 4. hakemi ise Abdullah Buğra Taşkınsoy olurken, müsabakada VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Engin’e AVAR’da Halil Umut Meler ile İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.