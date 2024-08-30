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Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR’ı Alper Çetin oldu

Ajans Haberleri
  • 30.08.2024 13:22
  • Giriş: 30.08.2024 13:22
  • Güncelleme: 30.08.2024 13:22
Kaynak: İHA
Fenerbahçe - Alanyaspor maçının VAR’ı Alper Çetin oldu

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe’nin, Alanyaspor’u konuk edeceği mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) Alper Çetin oldu. Çetin’e AVAR’da ise Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

Trendyol Süper Lig’in 4. haftasında Fenerbahçe, bugün saat 21.00’da Corendon Alanyaspor’u konuk edecek. Söz konusu mücadeleyi hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Türkmen’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ozan Ergün olacak. Karşılaşmanın VAR koltuğunda da Alper Çetin oturacak. Çetin’e AVAR’da Volkan Ahmet Narinç eşlik edecek.

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