Fenerbahçe Ali Koç döneminde 22 stoper transferi yaptı

Fenerbahçe, stoper pozisyonuna yaptığı transferleriyle dikkati çekiyor.

Kadrosuna son olarak Slovak futbolcu Milan Skriniar'ı dahil eden sarı-lacivertliler, başkan Ali Koç döneminde geride kalan süreçte söz konusu pozisyonda istikrarı yakalayamadı.

Stoper bölgesine transferde nokta atışı yapmakta zorlanan Fenerbahçe, başkan Ali Koç dönemindeki son 7 yılda 22. stoper transferini gerçekleştirdi.

Koç'un ilk kez göreve geldiği 2018-2019 sezonundan itibaren geride kalan zaman diliminde Fenerbahçe, her sezon en az 2 stoper takviyesi yaparken, 14 transfer döneminin sadece 1'ini boş geçti.

SON 2 SEZONDA DEFANSA 8. TRANSFER

Son 2 sezonda ise 8. stoper transferine imza atan Fenerbahçe, önemli yatırımlar yaptığı savunma bölgesinden istediği verimi alamadı.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki 2023-2024 sezonuna Alexander Djiku ve Rodrigo Becao'yu transfer ederek giren sarı-lacivertliler, geleceğe yönelik transferini gerçekleştirdiği Omar Fayed'i ise kiraladı.

Yapılan takviyelere karşın kış transfer döneminde savunmada oluşan eksiklik nedeniyle Leonardo Bonucci transfer edilirken, Çağlar Söyüncü de kiralandı.

Geçtiğimiz sezonu 4 savunma transferiyle tamamlayan Fenerbahçe, teknik direktör Jose Mourinho yönetimindeki bu sezonda da benzer bir görüntü ortaya koydu.

Bir önceki yıl kiraladığı Çağlar Söyüncü'yü bonservisiyle kadroya katan sarı-lacivertliler, geleceğe yönelik bir diğer transferi Yiğit Fidan ile gerçekleştirdi.

Habere konu olan birçok defans transferine rağmen Mourinho'nun stoperde de değerlendirdiği Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun uzun süreli sakatlıkları nedeniyle sarı-lacivertli yönetim gözünü bir kez daha stoper takviyesine çevirdi.

Kış transfer döneminde ilk hamleyi Diego Carlos'u alarak yine stoper pozisyonuna yapan Fenerbahçe, Carlos'un ardından yine aynı pozisyona Milan Skriniar'ı ilave etti.

Böylece henüz tamamlanmayan 2024-2025 sezonu kış transfer döneminde stoper pozisyonuna 2 takviyede daha yapan Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl gibi bu sezon da 4 stoper takviyesi gerçekleştirdi.

HER SEZON EN AZ 2 STOPER

Fenerbahçe, son 7 yılda her sezon en az 2 stoper takviyesi gerçekleştirdi.

Sarı-lacivertliler, 2021-2022 sezonunda 2 stoper takviyesi yaparken, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 ve 2022-2023 sezonlarında 3'er stoperi kadrosuna dahil etti.

Fenerbahçe, 2023-2024 ve 2024-2025 sezonlarında ise 4'er stoper transferi yaptı.

14 TRANSFER DÖNEMİNİN 1'İ BOŞ GEÇTİ

Sarı-lacivertliler, habere konu olan 7 yıldaki 14 transfer döneminin 13'ünde stoper takviyesi yaparken, sadece 1'ini boş geçti.

Fenerbahçe'nin son 7 yıldaki stoper takviyeleri şöyle: