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Fenerbahçe, Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediğine yönelik haberi yalanladı

Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediğine yönelik haberi yalanladı.

Spor
  • 25.12.2024 13:56
  • Giriş: 25.12.2024 13:56
  • Güncelleme: 25.12.2024 14:05
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediğine yönelik haberi yalanladı
Fotoğraf: DepoPhotos

Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" şeklinde bir cümlesinin yer aldığı haberi yalanladı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Bugün, Sözcü gazetesinde İrfan Yirmibeş imzasıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

Söz konusu haberde Ali Koç'un, yönetim kurulu toplantısında "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği öne sürülüyordu.

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