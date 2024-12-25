Fenerbahçe, Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediğine yönelik haberi yalanladı
Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediğine yönelik haberi yalanladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, kulüp başkanı Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" şeklinde bir cümlesinin yer aldığı haberi yalanladı.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada "Bugün, Sözcü gazetesinde İrfan Yirmibeş imzasıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.
AÇIKLAMA— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) December 25, 2024
Bugün, Sözcü gazetesinde İrfan Yirmibeş imzasıyla yer alan haber gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız. pic.twitter.com/sGe05CBmbI
Söz konusu haberde Ali Koç'un, yönetim kurulu toplantısında "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği öne sürülüyordu.