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Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferini duyurdu

Fenerbahçe, Maximin'in transferi konusunda görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Spor
  • 16.07.2024 19:14
  • Giriş: 16.07.2024 19:14
  • Güncelleme: 16.07.2024 19:19
Kaynak: AA
Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin'in transferini duyurdu

Fenerbahçe Kulübü, Fransız futbolcu Allan Saint-Maximin'in geçici transferi için görüşmelere başlandığını açıkladı.

Fenerbahçe Futbol AŞ'den Borsa İstanbul'a yapılan ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Allan Irenee Saint-Maximin'in geçici transferi konusunda, futbolcu ve kulübü Al-Ahli ile görüşmelere başlanmıştır. Futbolcu sağlık kontrolünden geçmek ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere bu akşam İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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