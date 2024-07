Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin transferinde sona yaklaştı.

Gazeteci Fabrizio Romano, Jose Mourinho'nun Maximin'i öncelikli hedeflerden biri olarak Fenerbahçe'ye istediğini ve kulüp tarafında da görüşmelerin devam ettiğini yazdı.

Mourinho'nun transferi onayladığını belirten Romano, kulüpler arası anlaşmanın beklendiğini kaydetti.

🚨🟡🔵 José Mourinho wants Allan Saint-Maximin to Fenerbahçe as one of the priority targets, negotiations ongoing also on club side.



He's already approved the move, waiting for club to club agreement. pic.twitter.com/X9opHZn5Rf