Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde sona yaklaştı

Fenerbahçe'nin, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin transferi için anlaşmaya çok yakın olduğu öne sürüldü. Al Ahli'nin, Maximin'e Fenerbahçe ile sözleşme şartlarını görüşmesi için izin verdiği iddia edildi.

Fenerbahçe'de yeni sezon için transfer çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda sarı-lacivertliler, Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen Allan Saint-Maximin transferinde sona yaklaştı.

Gazeteci Fabrizio Romano, Jose Mourinho'nun Maximin'i öncelikli hedeflerden biri olarak Fenerbahçe'ye istediğini ve kulüp tarafında da görüşmelerin devam ettiğini yazdı.

Mourinho'nun transferi onayladığını belirten Romano, kulüpler arası anlaşmanın beklendiğini kaydetti.

🚨🟡🔵 José Mourinho wants Allan Saint-Maximin to Fenerbahçe as one of the priority targets, negotiations ongoing also on club side.



He's already approved the move, waiting for club to club agreement. pic.twitter.com/X9opHZn5Rf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 9, 2024

Öte yandan gazeteci Yağız Savuncuoğlu, Fenerbahçe'nin Al Ahli ile Saint-Maximin transferi için anlaşmaya çok yakın olduğunu yazdı.

"Al Ahli, Allan Saint-Maximin'e Fenerbahçe ile sözleşme şartlarını görüşmesi için izin verdi" bilgisini paylaşan Sabuncuoğlu, şunları aktardı:

"Jose Mourinho sürece dahil oldu ve bugün hem Al Ahli hem de Allan Saint-Maximin ile görüşme gerçekleştirdi. Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco transferi sonuçlandırmak için bastırıyor."