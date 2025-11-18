Fenerbahçe Alman orta saha için devrede

Fenerbahçe’de teknik direktör Domenico Tedesco, devre arası transfer dönemi yaklaşırken kadroyu güçlendirmek adına çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-lacivertlilerin öncelikli hedefi ise, Tedesco’nun Leipzig döneminden eski öğrencisi olan Leon Goretzka. Alman teknik adam, milli oyuncuyu yeniden birlikte çalıştığı orta saha merkezine yerleştirmeyi çok istiyor.

Ancak transfer süreci göründüğü kadar kolay olmayacak. Bayern Münih’te sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki yıldız için Fenerbahçe resmi girişimlere başlasa da Avrupa’dan büyük bir rakip karşılarına çıktı. Avrupa basını, özellikle de İtalya'nın önde gelen kaynakları, Goretzka için Juventus’un da devreye girdiğini yazdı.

İtalyan basınından Leggo, haberi “Fenerbahçe ve Juventus Goretzka’yı istiyor” başlığıyla duyururken Tedesco’nun bu transferde ısrarcı olduğunun altını çizdi. Sezon başından bu yana Bayern’de yalnızca 786 dakika forma şansı bulabilen Goretzka’nın ayrılığa sıcak baktığı, ancak Juventus’un ilgisinin oyuncuyu kararsız bıraktığı aktarıldı.

JUVENTUS EN BÜYÜK RAKİP

Fenerbahçe cephesi ise yıldız oyuncuya sunulacak proje ve rol üzerine yoğunlaşıyor. Orta sahada liderlik görevini üstlenebilecek Goretzka’nın, Tedesco’nun oyun planında kilit bir parça olacağı belirtiliyor. Sarı-lacivertliler, oyuncunun sözleşme sürecinde Bayern ile ilerleme kaydedememiş olmasını bir fırsat olarak görüyor.

Yine de transfer yarışının kolay olmayacağı net. Juventus’un Serie A’da yeniden yapılanma sürecinde Goretzka gibi deneyimli bir isme sıcak baktığı bilinirken, Alman yıldızın kararını ocak ayına doğru vermesi bekleniyor.

Sarı-lacivertliler bu süreçte temaslarını sıklaştırırken, Tedesco’nun da yönetimle birden fazla görüşme yaparak oyuncunun transferinin “kritik öncelik” olduğunu ifade ettiği öğrenildi. Fenerbahçe’nin kısa süre içinde Bayern’e resmi teklifini sunması bekleniyor.