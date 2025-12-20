Fenerbahçe, Alman yıldızı gündemine aldı

Bayern Münih’te forma giyen Leon Goretzka’nın sezon sonunda takımdan ayrılmasının gündemde olduğu belirtildi. Alman futbolcunun geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Türkiye’den iki kulübün transfer sürecini yakından takip ettiği iddia edildi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre, Goretzka’nın yeni sezonda kariyerine farklı bir kulüpte devam etme ihtimali güçlenirken, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin oyuncuyla ilgilendiği öne çıktı.

Avrupa’da yeni bir sayfa açmaya hazırlanan 30 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumu, iki kulübün de transfer gündemine girmiş durumda.

FENERBAHÇE TEMAS KURDU

Haberde, Fenerbahçe cephesinin somut bir adım attığı ve sarı-lacivertlilerin Goretzka’nın transfer şartlarıyla ilgili bilgi aldığı ifade edildi. Oyuncunun mali beklentilerinin sorulduğu, sürecin ön değerlendirme aşamasında olduğu kaydedildi.

Tecrübeli futbolcunun güncel piyasa değeri 30 milyon avro olarak gösterilirken, Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026’da sona eriyor.

Leon Goretzka, Bayern Münih formasıyla bugüne kadar 286 resmi maçta görev aldı. Alman orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 46 gol ve 40 asistlik katkı sağladı.