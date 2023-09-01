Fenerbahçe, Altay transferini açıkladı

Fenerbahçe Kulübü, milli kalecileri Altay Bayındır’ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan yüzde 20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro’yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağladıklarını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten "Yolun açık olsun Altay Bayındır" başlığıyla yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, milli kalecimiz Altay Bayındır’ın transferi konusunda İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United FC ile 5 Milyon Euro bonservis, sonraki satıştan %20 pay, satış bedelinin 10 milyon Euro’yu geçmesi halinde ayrıca 1 milyon Euro pay olacak şekilde anlaşma sağlamıştır.

2019 yılında kadromuza katılan Altay Bayındır, kısa sürede gösterdiği başarılı performansla hem takımımızın hem de taraftarlarımızın vazgeçilmezi oldu.

Fenerbahçemize bağlılığı ve aidiyeti ile Futbol A Takımımızda kaptanlık sorumluluğunu genç yaşta üstlenen Altay Bayındır, millî takımın da önemli isimlerinden biri olmayı başardı.

Bugüne kadar verdiğin tüm emekler için Altay Bayındır’a teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde sonsuz başarılar diliyoruz."