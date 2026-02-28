Fenerbahçe altı eksikle Antalya deplasmanında

Fenerbahçe, Süper Lig’in 24'üncü haftasında yarın deplasmanda Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde 23 maçta 53 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, lider Galatasaray’ın 2 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Fenerbahçe, son lig maçında Kasımpaşa karşısında 90+5. dakikada öne geçmesine rağmen 90+11. dakikada yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak zirveyle puan farkını kapatma fırsatını değerlendirememişti.

KADRODA ALTI EKSİK

Fenerbahçe’de Antalyaspor maçı öncesinde 6 oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Ederson Moraes, Anderson Talisca, Edson Alvarez, Jayden Oosterwolde, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü’nün Antalya deplasmanında forma giymesi beklenmiyor.

Sarı-lacivertlilerde Ederson’un yanı sıra Nelson Semedo, Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcuların kart görmesi halinde bir sonraki lig maçında forma giyemeyecekleri bildirildi.

NAMAĞLUP TEK TAKIM

Fenerbahçe, Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden tek takım konumunda. Ligde 15 galibiyet ve 8 beraberlik alan Domenico Tedesco yönetimindeki ekip, bu maçlarda 52 gol atarken kalesinde 21 gol gördü.

İNGİLTERE’DEN ANTALYA’YA GEÇTİ

Sıkışık maç takvimi nedeniyle Fenerbahçe kafilesi, Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Nottingham Forest deplasmanında oynanan karşılaşmanın ardından İstanbul’a dönmeden doğrudan Antalya’ya geçti. Sarı-lacivertliler, bugün yapacağı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamlayacak.