Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü belli oldu

Fenerbahçe'de amatör şubelerin yeni koordinatörü açıklandı. Sarı-lacivertli kulüp göreve Yüksel Seçkin Saruhan'ın getirildiğini açıkladı.

Spor
  • 22.12.2025 17:05
  • Giriş: 22.12.2025 17:05
  • Güncelleme: 22.12.2025 17:13
Kaynak: AA
Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü belli oldu
fenerbahce.org

Fenerbahçe Kulübünde amatör şubeler koordinatörü, Yüksel Seçkin Saruhan oldu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Türk sporuna önemli katkıları olan Yüksel Seçkin Saruhan, kulübümüzün yeni amatör şubeler koordinatörü oldu. Kulüp binasında Başkanımız Sadettin Saran ile bir araya gelen yeni amatör şubeler koordinatörümüz Yüksel Seçkin Saruhan'a görevinde sonsuz başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe, bugün yapılan bir başka açıklamada uzun yıllar amatör şubeler koordinatörü olarak hizmet eden Fikret Çetinkaya ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.

BirGün'e Abone Ol