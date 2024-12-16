Fenerbahçe amblemi ne anlama geliyor? Fenerbahçe'nin renkleri neyi simgeliyor?

Fenerbahçe'nin amblemindeki semboller ve renkler ne anlama geliyor? Fenerbahçe amblemi ne anlama gelir? Fenerbahçe amblemindeki yeşil dal hangi ağaca aittir? Fenerbahçe Kulübü'nün resmi açıklamalarıyla Fenerbahçe amblemi ve anlamına bakalım:

FENERBAHÇE AMBLEMİNDE YER ALAN SEMBOLLER VE ANLAMLARI

Beyaz Alan: Temizlik ve açık yüreklilik ifadesi.

Lacivert Alan: Kalp şeklindeki lacivert, asaleti temsil etmekte.

Kırmızı Alan: Safiyet ve Fenerbahçeliler arasındaki sevgi ve bağlılığı belirtirken, Türk Bayrağı'nı da sembolize etmekte.

Sarı Alan: Fenerbahçe için duyulan gıpta ve kıskançlığı.

Yeşil Alan: Palamut dalı, Fenerbahçelilik güç ve kudretini sembolize etmekte.