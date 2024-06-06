Fenerbahçe - Anadolu Efes final serisi bugün başlıyor

Spor Servisi

Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanacak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisi, bugün oynanacak ilk maçla başlayacak. Play-off finalinde Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı ile Anadolu Efes Sinan Erdem Spor Salonu'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Ligde normal sezonu iki ekip de 25 galibiyet, 5 mağlubiyetle tamamladı. Finalde saha avantajı normal sezonu lider bitiren A. Efes‘te olacak.

Final serisinde 3 galibiyet alan ekip 2023-2024 sezonu şampiyonu olacak. Play-off final serisinde program şöyle:

• 6 Haziran saat 20.30 A. Efes - Fenerbahçe (Sinan Erdem)

• 8 Haziran saat 20.30 A. Efes - Fenerbahçe (Sinan Erdem)

• 10 Haziran saat 20.30 Fenerbahçe - A. Efes (Ülker Spor ve Etkinlik Salonu).