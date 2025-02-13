Fenerbahçe Anderlecht maçı saat kaçta hangi kanalda? Fenerbahçe muhtemel 11

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 için mücadele eden Fenerbahçe, play-off ilk maçında Belçika Temsilcisi Anderlecht ile karşılaşıyor. Fenerbahçe maçı ne zaman ve Fenerbahçe maçı hangi kanalda soruları günün en önemli sorularından biri. Peki Fenerbahçe - Anderlecht maçı hangi gün, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe UEFA maçı şifreli mi? Fenerbahçe'nin UEFA kadrosunda hangi oyuncular var? Tüm detaylara bakalım:

FENERBAHÇE GÜNCEL UEFA LİSTESİ

Fenerbahçe, UEFA listesine Anderson Talisca, Milan Skriniar, Filip Kostić'i ekleyerek kadrosunu güçlendirdi. Fenerbahçe'nin güncel UEFA listesi şu şekilde: İrfan Can Eğribayat, Dominik Livakoviç, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Edin Dzeko, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Cenk Tosun ve Allan Saint-Maximin, Anderson Talisca, Milan Skriniar, Filip Kostić.

FENERBAHÇE ANDERLECHT MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin Anderlecht karşısında şu 11'le sahada olması bekleniyor:

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Osayi Samuel, Fred, Amrabat, Talisca, Dzeko, En-Nesyri

FENERBAHÇE'DE HANGİ OYUNCULAR SAKAT?

Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü, Djiku ve İsmail Yüksek'in sakatlıkları nedeniyle Anderlecht karşısında forma giymesi beklenmiyor.

FENERBAHÇE ANDERLECHT MAÇININ HAKEMİ KİM?

Fenerbahçe Anderlecht maçını Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Dabanovic’in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdan Jovanovic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Milos Boskovic.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Fenerbahçe'nin tur atlaması için Anderlecht karşısında avantajlı skorlar alması gerekiyor. Fenerbahçe, ev sahibi avantajıyla bugün Anderlecht'i yenerse önemli bir avantaj elde edecek. Buna karşın Fenerbahçe'nin tur atlayıp atlayamayacağı her durumda Hollanda'da oynanacak rövanş maçında belli olacak.

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI HANGİ GÜN VE SAAT KAÇTA VE NEREDE?

Fenerbahçe - Anderlecht maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20:45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Anderlecht maçı TRT 1'de canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN

Anderlecht - Fenerbahçe play-off rövanş karşılaşması 20 Şubat 2025 Perşembe günü saat 23:00'te oynanacak.