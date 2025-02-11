Fenerbahçe-Anderlecht maçının hakemi netleşti
Fenerbahçe-Anderlecht maçını Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek.
Kaynak: Spor Servisi
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.
UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin Anderlecht'i konuk edeceği maçı Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek.
Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Sraan Jovanovic üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.
VAR'da Pascal Müller, AVAR'da ise Robert Schröder yer alacak.
Karşılaşma, 13 Şubat Perşembe 20.45'te başlayacak.