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Fenerbahçe-Anderlecht maçının hakemi netleşti

Fenerbahçe-Anderlecht maçını Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek.

Spor
  • 11.02.2025 13:11
  • Giriş: 11.02.2025 13:11
  • Güncelleme: 11.02.2025 13:15
Kaynak: Spor Servisi
Fenerbahçe-Anderlecht maçının hakemi netleşti
Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'nin Anderlecht ile oynayacağı karşılaşmanın hakemi belli oldu.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe'nin Anderlecht'i konuk edeceği maçı Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic yönetecek.

Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Sraan Jovanovic üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Milos Boskovic olacak.

VAR'da Pascal Müller, AVAR'da ise Robert Schröder yer alacak.

Karşılaşma, 13 Şubat Perşembe 20.45'te başlayacak.

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