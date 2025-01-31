Fenerbahçe -Anderlecht play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak için play off'larda Anderlecht ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht olarak belirlendi. İsviçre'de UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimi sonrası futbolseverlerin Fenerbahçe - Anderlecht play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Anderlecht ile tarihinde çokça kez karşılaşan Fenerbahçe maçı için Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda araştırması hız kazandı. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacağı play off maçında galibiyet alırsa son 16 turuna kalacak. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

FENERBAHÇE - ANDERLECHT PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk play off maçında kendi evinde Anderlecht'e konuk edecek. Fenerbahçe - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi ilk play off maçı 13 Şubat Perşembe günü oynanmaya başlanacak. Maçın saat kaçta oynanacağı ilerleyen günlerde UEFA tarafından paylaşılacak.

Fenerbahçe - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi ikinci play off, yani rövanş maçı ise 20 Şubat Perşembe günü Brüksel'de Lotto Park'ta oynanacak.

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi play off maçları TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off maçlarının oynanması sonrası geçilecek son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçlarının takvimi şu şekilde:

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

6 ve 13 Mart 2025 Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

10 ve 17 Nisan 2025 Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

1 ve 8 Mayıs 2025 Final: 21 Mayıs 2025

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KARNESİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 haftada 10 puan topladı. Bu sezon Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 10 puanla 24. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: