Fenerbahçe - Anderlecht play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi play off maçı ne zaman?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalmak için play off'larda Anderlecht ile karşılaşacak. UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekiminin ardından Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht olarak belirlendi. İsviçre'de UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimi sonrası futbolseverlerin Fenerbahçe - Anderlecht play-off maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda soruları gündeme oturdu. Anderlecht ile tarihinde çokça kez karşılaşan Fenerbahçe maçı için Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı hangi kanalda araştırması hız kazandı. Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde Anderlecht ile karşılaşacağı play off maçında galibiyet alırsa son 16 turuna kalacak. Peki, Fenerbahçe - Anderlecht play-off maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe Avrupa Ligi maçı şifresiz mi? İşte ayrıntılar!

FENERBAHÇE - ANDERLECHT PLAY-OFF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi ilk play off maçında kendi evinde Anderlecht'e konuk edecek. Fenerbahçe - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi ilk play off maçı 13 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanmaya başlanacak.

Fenerbahçe - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi ikinci play off, yani rövanş maçı ise 20 Şubat Perşembe günü Brüksel'de saat 23.00'da Lotto Park'ta oynanacak.

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?

Fenerbahçe - Anderlecht UEFA Avrupa Ligi play off maçları TRT 1 ve tabii kanallarından şifresiz naklen yayınlanacak.

FENERBAHÇE ANDERLECHT İLE TARİHİNDE 7. KEZ KARŞILAŞIYOR

Belçika Ligi temsilcisi Anderlecht ile daha önce 6 kez karşılaşan Fenerbahçe, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Anderlecht karşısında son mağlubiyetini 1965 Şampiyonlar Ligi 1. tur aşamasında almıştı. 2007 yılında Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Fenerbahçe'ye rakip olan Anderlecht ilk maçta 1-0 mağlup olurken, ikinci maçta sahasında temsilcimiz karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrılmıştı. İki takım arasında oynanan son maç 2018-2019 UEFA Avrupa Ligi D grubu'nda oynandı. Anderlecht karşısında deplasmanda oynanan maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan Fenerbahçe, sahasında oynadığı maçı 2-0 kazanmıştı.

FENERBAHÇE - ANDERLECHT MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Osayi Samuel, Fred, Amrabat, Talisca, Dzeko, En-Nesyri

İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Yusuf Akçiçek, Kostic, Osayi Samuel, Fred, Amrabat, Talisca, Dzeko, En-Nesyri Anderlecht: Coosemans, Hey, Augustinsson, Adryelson, Sardella, Verschaeren, Hazard, Huerta, Stroeykens, Dendoncker, Dolberg

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off maçlarının oynanması sonrası geçilecek son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçlarının takvimi şu şekilde:

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

6 ve 13 Mart 2025 Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

10 ve 17 Nisan 2025 Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

1 ve 8 Mayıs 2025 Final: 21 Mayıs 2025

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA KARNESİ

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 8 haftada 10 puan topladı. Bu sezon Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ni 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 10 puanla 24. sırada tamamladı.

FENERBAHÇE GÜNCEL UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: