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Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Fenerbahçe, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Spor
  • 27.01.2025 17:35
  • Giriş: 27.01.2025 17:35
  • Güncelleme: 27.01.2025 17:37
Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir" denildi.

Talisca'nın bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme için anlaştığı belirtiliyor.

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