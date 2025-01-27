Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini açıkladı

Fenerbahçe, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Anderson Talisca'yı resmen açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir" denildi.

Talisca'nın bu akşam saatlerinde İstanbul'a gelmesi bekleniyor.

Öte yandan Fenerbahçe'nin Talisca ile 1,5 yıllık sözleşme için anlaştığı belirtiliyor.