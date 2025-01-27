Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini duyurdu
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, son olarak Al Nassr forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Taslica, sağlık kontrolleri ve transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.
Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:
Kulübümüz Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."