Fenerbahçe, Anderson Talisca transferini duyurdu

İSTANBUL, (DHA)- FENERBAHÇE, son olarak Al Nassr forması giyen 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu Anderson Talisca ile anlaşmaya varıldığını açıkladı. Taslica, sağlık kontrolleri ve transferi tamamlamak için kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz Anderson Talisca’nın transferi konusunda anlaşmaya varmıştır. Oyuncu sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerini ilerletmek üzere İstanbul’a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."