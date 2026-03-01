Fenerbahçe, Antalya deplasmanında: İlk 11'de sürpriz isim

Antalyaspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’in 24. haftasında Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00’de başlayacak mücadeleyi hakem Alper Akarsu yönetecek, karşılaşma beIN Sports 1’den canlı yayımlanacak.

Ligde 23 maç sonunda 53 puana ulaşan Fenerbahçe, lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde ikinci sırada yer alıyor.

Sarı-lacivertli ekip, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında 90+11’de yediği golle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılarak zirveyle arasındaki farkı azaltma şansını değerlendirememişti.

EKSİKLER VE KART SINIRI BELİRLEYİCİ

Fenerbahçe’de Antalyaspor deplasmanı öncesinde dört önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Anderson Talisca, Edson Alvarez, Milan Skriniar ve Çağlar Söyüncü bu maçta forma giyemeyecek.

Bunun yanı sıra Ederson, Nelson Semedo, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba ve Mert Müldür sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Bu oyuncuların kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak lig maçında cezalı duruma düşecek olması, teknik heyetin planlamasını zorlaştırıyor.

NAMAĞLUP SERİ SÜRÜYOR

Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, Süper Lig’de yoluna namağlup devam eden tek takım konumunda. Sarı-lacivertliler, ligde oynadığı 23 maçta 15 galibiyet ve 8 beraberlik elde ederken, rakip fileleri 52 kez havalandırdı, kalesinde ise 21 gol gördü.

İSTATİSTİKLERDE FENERBAHÇE ÜSTÜNLÜĞÜ

İki ekip, Süper Lig tarihinde 60. kez karşı karşıya gelecek. Bugüne kadar oynanan 59 lig maçında Fenerbahçe 40 galibiyet alırken, Antalyaspor 8 kez sahadan galip ayrıldı, 11 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Antalya’da oynanan 29 lig maçında sarı-lacivertliler 15 galibiyet, 9 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

Fenerbahçe, Antalyaspor’a karşı ligde oynadığı son 12 maçta yenilgi yüzü görmezken, bu sürecin son 7 karşılaşmasını da kazanmayı başardı. Sarı-lacivertliler, son 4 lig maçında ise rakibine gol şansı tanımadı.

MUHTEMEL 11’LER

Sarı-lacivertlilerin 11'inde Nottingham Forest maçında sergilediği performansla dikkat çeken Tarık Çetin'in Mert Günok'un yerine oynaması bekleniyor.

Antalyaspor: Cuesta; Hüseyin, Giannetti, Veysel, Paal; Ceesay, Soner, Saric; Storm, Doğukan, Van de Streek

Fenerbahçe: Tarık; Yiğit Efe, Guendouzi, Mert Müldür; Semedo; Kante, İsmail, Levent; Asensio; Cherif, Kerem