Fenerbahçe Antalya’da takıldı, puan farkı 4’e çıktı

UEFA Avrupa Ligi’ne play-off turunda veda eden Fenerbahçe, Süper Lig’de Antalyaspor deplasmanına çıktı.

Corendon Airlines Park Antalya Stadı’nda oynanan mücadelede dört gol çıkmasına rağmen kazanan olmadı: 2-2.

Karşılaşmaya iki ekip de tempolu başladı. Fenerbahçe, Kerem Aktürkoğlu ile yakaladığı fırsatları değerlendiremezken, Antalyaspor savunması ve kaleci Julian kritik anlarda gole izin vermedi.

Mücadelenin 20. dakikasında Fenerbahçe’de Nelson Semedo sakatlık nedeniyle oyundan çıkarken, Antalyaspor’da Giannetti de 28. dakikada yerini Bünyamin Balcı’ya bıraktı.

ANTALYA ÖNE GEÇTİ

Ev sahibi ekip, 43. dakikada öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Ballet’in pasında Soner Dikmen topu ağlara göndererek Antalyaspor’u 1-0 üstünlüğe taşıdı. İlk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Antalyaspor, 49. dakikada farkı ikiye çıkardı. Bünyamin Balcı’nın ortasında van de Streek’in kafa vuruşu ağlarla buluştu. Bu golün ardından oyunun kontrolünü daha fazla alan Fenerbahçe, 65. dakikada Marco Asensio’nun ortasında Sidiki Cherif’in kafa golüyle farkı bire indirdi.

GERİ DÖNÜŞ

Sarı-lacivertliler, 70. dakikada beraberliği yakaladı. Ceza sahasında yaşanan karambolde Veysel Sarı’nın ters vuruşu topu kendi ağlarına gönderdi ve skor 2-2 oldu. Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golü için yüklense de sonuç değişmedi.

Bu beraberlikle Fenerbahçe puanını 54’e yükseltti ve haftayı lider Galatasaray’ın 4 puan gerisinde tamamladı. Antalyaspor ise puanını 24’e çıkardı.