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Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 2-0 kazandı

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Spor
  • 29.09.2024 21:09
  • Giriş: 29.09.2024 21:09
  • Güncelleme: 29.09.2024 21:12
Kaynak: ANKA
Fenerbahçe, Antalyaspor deplasmanında 2-0 kazandı
FOTOĞRAF: AA

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Süper Lig 7. hafta mücadelesinde Antalyaspor ve Fenerbahçe Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Cihan Aydın'ın yönettiği mücadeleyi Fenerbahçe 2-0 kazandı. Sarı laciverlilere 3 puanı getiren golleri  Dusan Tadiç ve Thalisson Kelven (KK) kaydetti.

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