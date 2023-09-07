Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Antalyaspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 5. hafta maçının hazırlıklarına bugün akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman; koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından dar alanda pas çalışmaları yapan oyuncular, idmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, Antalyaspor maçı hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri’nde yapacağı idmanla sürdürecek.